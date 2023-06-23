Мать Илона Маска отменила бой ее сына с Цукербергом

Мать американского предпринимателя Илона Маска Мэй Маск отменила запланированный поединок ее сына с руководителем корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом. Об этом она заявила в пятницу, 23 июня, на своей странице в Twitter.

«Вообще-то я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай», — написала Мэй Маск.

Предостерегая сына от поединка, она отметила, что бизнесмен должен «сражаться только словами», добавляют Insider. Издание также приводит предположение женщины о том, что победить должен «самый смешной человек».

22 июня миллиардер заявил, что его бой с Цукербергом должен пройти в «Вегас Октагон» в США по правилам смешанных единоборств (MMA).

Ранее Маск изъявил желание подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, в свою очередь, заявил о готовности ответить на вызов владельца Twitter.

Как отмечает российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов, если указанный бой все-таки состоится, то в нем будет не на что смотреть. Пока на сайте американского букмекера BetUS, где начали принимать ставки на поединок, руководитель Meta является фаворитом.