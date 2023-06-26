Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за 44-градусной жары
Мир
Экс-разведчик США обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Мир
ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»
Общество
Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
Мир
Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана
Общество
Мошенники выманили у московского регбиста 2,5 млн рублей
Мир
В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП
Армия
ВС РФ высокоточным оружием поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ
Экономика
Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

В Сети появилось видео тренировки Цукерберга перед боем с Маском

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман 25 июня опубликовал в Twitter видео, на котором он тренирует джиу-джитсу с руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом перед боем с американским предпринимателем Илоном Маском.

На видео показано, как Цукерберг и Фридман проводят броски в ноги и применяют удушающие приемы.

«Вот лучшие моменты из ролика, на котором я и Марк Цукерберг занимаемся джиу-джитсу. Я также хочу провести тренировку с Илоном Маском. Как здорово видеть и Илона, и Маска, вставших на путь путешествия в мире боевых искусств», — написал Фридман, добавив к публикации ссылку на полную версию видео на YouTube.

Бывший боец ММА оценил шансы Маска и Цукерберга на ринге

22 июня Маск заявил, что его бой с Цукербергом должен пройти в «Вегас Октагон» в США по правилам смешанных единоборств (MMA).

Ранее Маск изъявил желание подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, в свою очередь, заявил о готовности ответить на вызов владельца Twitter.

23 июня мать миллиардера Мэй Маск предостерегла сына от поединка, отметив, что он должен «сражаться только словами».

Как отмечает российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов, если указанный бой все-таки состоится, то в нем будет не на что смотреть. Пока на сайте американского букмекера BetUS, где начали принимать ставки на поединок, руководитель Meta является фаворитом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023