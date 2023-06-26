В Сети появилось видео тренировки Цукерберга перед боем с Маском

Исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман 25 июня опубликовал в Twitter видео, на котором он тренирует джиу-джитсу с руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом перед боем с американским предпринимателем Илоном Маском.

На видео показано, как Цукерберг и Фридман проводят броски в ноги и применяют удушающие приемы.

«Вот лучшие моменты из ролика, на котором я и Марк Цукерберг занимаемся джиу-джитсу. Я также хочу провести тренировку с Илоном Маском. Как здорово видеть и Илона, и Маска, вставших на путь путешествия в мире боевых искусств», — написал Фридман, добавив к публикации ссылку на полную версию видео на YouTube.

22 июня Маск заявил, что его бой с Цукербергом должен пройти в «Вегас Октагон» в США по правилам смешанных единоборств (MMA).

Ранее Маск изъявил желание подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, в свою очередь, заявил о готовности ответить на вызов владельца Twitter.

23 июня мать миллиардера Мэй Маск предостерегла сына от поединка, отметив, что он должен «сражаться только словами».

Как отмечает российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов, если указанный бой все-таки состоится, то в нем будет не на что смотреть. Пока на сайте американского букмекера BetUS, где начали принимать ставки на поединок, руководитель Meta является фаворитом.