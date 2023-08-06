Киеву нет смысла пытаться продолжать контрнаступление, поскольку при первом же прорыве линии обороны Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с контратакой российских войск. На это указал политолог, профессор Массачусетского технологического института Барри Р. Позен в статье для журнала Foreign Policy, опубликованной 3 августа.

«Украине, вероятно, нет смысла продолжать нынешние усилия, потому что даже если она глубоко проникнет на принадлежащую России территорию, она, скорее всего, встретит серьезные контратаки со стороны России при наихудших возможных обстоятельствах — с собственными силами, ослабленные истощением, рассеянные в результате предыдущих сражений и, вероятно, недостаточно снабженные», — отметил он.

Позен указал на то, что уверенность западных стран в успехе украинского контрнаступления была основана на предположении о том, что Россия не обладает военными резервами. Однако, по его словам, «мобилизация российских резервных войск осенью 2022 года, похоже, позволила ей восстановить свою боевую мощь».

Автор статьи добавляет, что «современные технологии, в том числе беспилотники, передовые артиллерийские и наземные ракетные системы, а также противотанковые управляемые ракеты большой дальности», позволяют российским оборонительным подразделениям выполнять всё более масштабные задачи.

Позен приводит в статье слова главнокомандующего объединенными силами США в Европе генерала Кристофера Каволи, который в апреле текущего года заявил, что «российские силы на Украине сильнее, чем они были в начале» конфликта.

6 августа американский аналитик Джонстон Хэрвуд отметил, что западные союзники Киева раздражены неспособностью ВСУ добиться успехов в контрнаступлении. Он указал на то, что на Западе начинают постепенно менять отношение к Украине.

Несколькими днями ранее экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

В Белом доме также признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 31 июля заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

До этого, 23 июля, президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.