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Российские военные уничтожили «Ланцетами» две единицы бронетехники ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе «Ланцет». В распоряжении «Известий» 5 августа появились кадры работы беспилотников.

На кадрах видно, что украинские боевики пытались замаскировать технику, однако она всё равно была уничтожена. На камеру зафиксированы успешные попадания. Данные объективного контроля подтверждают уничтожение вражеской бронетехники.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили бронетехнику украинской армии беспилотными летательными аппаратами «Ланцет».

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении.

3 августа «Известия» представили видео уничтожения бронетехники ВСУ БПЛА «Ланцет». Аппаратами управляют бойцы 31-й бригады Воздушно-десантных войск. На кадрах, снятых с высоты, видно, как после точных ударов «Ланцета» было поражено несколько танков и бронированных машин.

1 августа российские разведчики группировки «Днепр» уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T барражирующим боеприпасом «Ланцет». Украинские боевики пытались скрыть ЗРК и замаскировали его в лесопосадке.

За день до этого расчеты российских беспилотников «Ланцет» уничтожили бронетехнику и артиллерию украинских боевиков. Работали расчеты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 98-й дивизии ВДВ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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