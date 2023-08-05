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Мир
КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ЯО США

КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ЯО США

КНДР выступила с призывом осудить распространение ядерного оружия США
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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве 4 августа призвало мировое сообщество осудить распространение ядерного оружия США. Соответствующее заявление было опубликовано Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР.

«Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США, таких как распространение ядерного оружия, и незамедлительно принять практические меры по обеспечению глобального мира», — говорится в заявлении.

Отмечается, что от США исходит угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия.

«США <…> следует немедленно прекратить преступные акты, которые систематически нарушают международный режим разоружения, шантажируя и угрожая суверенным государствам размещенными везде в мире ядерными стратегическими средствами», — подчеркнули в представительстве КНДР.

Как указывается в заявлении, КНДР является «ответственным ядерным государством», а ее ядерные силы никогда не будут представлять угрозу для стран, уважающих ее суверенитет и интересы безопасности.

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В противном случае есть риск, что ситуация перерастет в военное столкновение Вашингтона и Москвы

Ранее, 20 июля, министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что Северная Корея сможет применить ядерное оружие в случае захода стратегической подводной лодки Военно-морских сил США в южнокорейский порт Пусан.

18 июля глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино сказал, что технические характеристики ракет КНДР позволяют наносить удары по американской территории.

До этого, 12 июня, координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сказала, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

В тот же день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет.

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