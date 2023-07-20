КНДР назвала заход подлодки США в Южную Корею условием применения ядерного оружия

КНДР сможет применить ядерное оружие в случае захода стратегической подводной лодки Военно-морских сил США в южнокорейский порт Пусан. Об этом 20 июля заявил министр обороны республики Кан Сун Нам.

«Напоминаю военным кругам США, что заметное наращивание размещения стратегических средств, включая стратегическую ядерную подлодку, может подлежать условиям применения ядерного оружия, определенным в законе о политике нашего государства по вопросам ядерных вооруженных сил», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, ядерная доктрина КНДР допускает прохождение необходимых процедур действий в случае совершения или приближения ядерной атаки против республики.

«Американская сторона должна понимать, что их стратегическое средство зашло в слишком опасную акваторию. Еще раз строго предупреждаю США и военных гангстеров «Республики Корея», которые осмеливаются болтать о «конце режима» нашего государства», — заявил Кан Сун Нам.

Министр отметил, что Вооруженные силы КНДР будут отражать попытки США и их союзников применить ядерное оружие на Корейском полуострове.

12 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету. Это уже 12-й подобный пуск. Ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из ракетных пусков этой страны.

До этого, 10 июля, КНДР предупредила США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Отмечается, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова.

Ранее, 29 июня, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американская подлодка «Огайо», способная нести ядерное оружие, в будущем может отправиться в Южную Корею. Он не сообщил, будет ли ядерное оружие на борту субмарины.

12 июня Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.