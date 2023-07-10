КНДР предупредила США о последствиях нарушения воздушного пространства

КНДР предупредила США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Соответствующее заявление было опубликовано 10 июля Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку, которая бешено проводится с вторжением в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС над Восточным морем (Японское море. — Ред.)» — приводит слова представителя оборонного ведомства КНДР агентство.

Отмечается, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова. По данным минобороны КНДР, в период со 2 по 9 июля было зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР со стороны самолета США.

«В настоящее время мы проявляем максимальную терпеливость и выдержку, но всему свой предел. Все провокационные действия США должны немедленно прекратиться», — добавил представитель оборонного ведомства.

Ранее, 25 июня, ЦТАК со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР сообщило, что агрессивные действия США обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

26 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.