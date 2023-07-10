Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом подтвердил отсутствие военного диалога между США и КНР
Происшествия
Пассажиры рейса Стамбул – Москва пожаловались на 11-часовую задержку
Общество
В регионах зафиксирован дефицит анестезиологов
Экономика
В России за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян
Мир
Американский генерал назвал саммит НАТО разочарованием для Украины
Мир
В Британии указали на пессимизм Киева в отношении итогов саммита НАТО
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду 10 июля
Мир
Зеленский назвал способ закончить конфликт на Украине за пять минут
Мир
Посольство РФ заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
Мир
В Европарламенте выступили против втягивания Украины в НАТО
Происшествия
Сотрудники МЧС Абхазии спасли две отрезанные от дороги группы туристов
Мир
Евродепутат от ФРГ указал на «зияющие пробелы в компетенциях» Бербок

КНДР предупредила США о последствиях нарушения воздушного пространства

КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве
0
Фото: Global Look Press/Chris Jung
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНДР предупредила США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Соответствующее заявление было опубликовано 10 июля Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку, которая бешено проводится с вторжением в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС над Восточным морем (Японское море. — Ред.)» — приводит слова представителя оборонного ведомства КНДР агентство.

Отмечается, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова. По данным минобороны КНДР, в период со 2 по 9 июля было зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР со стороны самолета США.

«В настоящее время мы проявляем максимальную терпеливость и выдержку, но всему свой предел. Все провокационные действия США должны немедленно прекратиться», — добавил представитель оборонного ведомства.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Ранее, 25 июня, ЦТАК со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР сообщило, что агрессивные действия США обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

26 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023