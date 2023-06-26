В КНДР обвинили США в обострении напряженности на Корейском полуострове

Агрессивные действия США, включающие проведение военных учений с Южной Кореей, обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны». Об этом 25 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, приводя содержание доклада Института американских исследований при МИД КНДР.

«В нынешнем году США, как никогда, настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы нашей республики в области безопасности», — отмечается в документе.

Подчеркивается, что вооруженный конфликт на Корейском полуострове способен быстро превратиться в мировую термоядерную войну, что будет иметь разрушительные последствия не только для отдельных стран, но и мира.

Ранее, 2 июня, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия призывает США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло в свою очередь заявила, что урегулированию ситуации на Корейском полуострове поможет только дипломатия вокруг КНДР, а не изоляция.

Минфин США 23 мая сообщил о введении санкций в отношении четырех организаций и одного гражданина КНДР за участие в незаконной кибердеятельности. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении касательно введенных санкций отметил, что США продолжат «привлекать режим КНДР к ответственности за его действия».

26 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.

С 2006 года Пхеньян провел ряд ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США. В 2018 году власти Северной Кореи заявили о прекращении действий. Тогда же состоялась встреча и первые за более чем 10 лет переговоры лидеров КНДР и Республики Кореи на границе двух государств. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились работать над заключением мирного договора и налаживанием двусторонних связей на Корейском полуострове.