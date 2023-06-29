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В США сообщили об отправке в Южную Корею способной нести ядерное оружие подлодки

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Фото: commons.wikimedia.org
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Американская подлодка «Огайо», способная нести ядерное оружие, в будущем может отправиться в Южную Корею. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 июня.

«В будущем подводная лодка класса «Огайо», которая способна переносить ядерное оружие, отправится в Южную Корею с отчетным визитом», — сказал он в ходе брифинга.

При этом Райдер не сообщил, будет ли ядерное оружие на борту субмарины.

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Ранее, 8 апреля, стало известно, что военно-морские силы США перебросили атомную подводную лодку на Ближний Восток. Военный корабль USS Florida вошел в регион 6 апреля и на следующий день начал транзит через Суэцкий канал. На Ближний Восток ее перебросили для обеспечения безопасности в регионе на фоне ухудшения отношений США и Ирана.

5 апреля сообщалось, что американская ударная подводная лодка «Сан-Хуан» класса «Лос-Анджелес» зашла в порт кипрского Лимасола. Подводное судно оснащено крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки, и противолодочными торпедами.

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