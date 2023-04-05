Ударная атомная подводная лодка США «Сан-Хуан» зашла в порт Кипра

Американская ударная подводная лодка «Сан-Хуан» класса «Лос-Анджелес» зашла в порт кипрского Лимасола. Об этом 5 апреля сообщил сайт газеты Cyprus-mail.

Подводное судно оснащено крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки, и противолодочными торпедами.

«Визит военного корабля США «Сан-Хуан» в порт Лимасола демонстрирует непоколебимую приверженность США и Кипра укреплению безопасности и стабильности в регионе», — заявил в социальных сетях капитан, командующий оперативной группой 69 Джон Крэддок.

По его словам, присутствие подлодки на Кипре демонстрирует приверженность США к поддержке союзников.

«Передовое присутствие Сан-Хуана и его тактическая острота иллюстрируют опыт подводных сил и нашу приверженность действиям в поддержку союзников и партнеров», — добавил Крэддок.

На прошлой неделе Кипр и США подписали соглашение о сотрудничестве между минобороны острова и Национальной гвардией американского штата Нью-Джерси. Осенью 2022 года года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр.

Летом того же года кандидат на пост президента Кипра, председатель правящей партии «Демократический сбор» (ДИСИ) Авероф Неофиту предложил подать заявку на членство острова в НАТО. По мнению политика, остров должен «поставить в приоритет вопрос о подаче заявки на членство в НАТО».