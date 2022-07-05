Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО

Кандидат на пост президента Кипра, председатель правящей партии «Демократический сбор» (ДИСИ) Авероф Неофиту предложил подать заявку на членство острова в Североатлантическом альянсе (НАТО). Его слова в понедельник, 4 июля, приводит портал Politis.

Как следует из материала, на мероприятии по случаю 46-летия основания партии Неофиту представил предвыборную программу «План следующего дня», состоящую из 100 пунктов. Одним из пунктов как раз стала заявка на вступление страны в альянс.

По его словам, такой шаг предлагается в рамках «новаторского подхода по обеспечению безопасности Кипра».

«Мы снимаем табу и призываем к вовлечению европейских, евроатлантических институтов и НАТО. Пусть войдут в уравнение эффективной безопасности нашей страны таким образом, чтобы обеспечить выживание кипрского эллинизма», — цитирует Неофиту издание.

Он также заявил, что теперь Кипр должен «поставить в приоритет вопрос о подаче заявки на членство в НАТО».

Кроме того, Неофиту предоставил план о реорганизации кипрского государства.

«Мы решаемся и предлагаем конституционный пересмотр. С полным уважением к балансу, налагаемому двухобщинным характером Конституции. Сегодняшний Кипр не может функционировать в рамках структур 1960 года», — сказал лидер партии.

Также в своей речи на мероприятии кандидат в президенты наметил ориентиры для будущего страны, в частности цифровизацию, переход к зеленым источникам энергии, а также равным правам и возможностям для всех граждан страны.

Выборы президента Кипра должны пройти в феврале 2023 года.

Препятствовать членству острова в альянсе может Турция, которая не признает Кипр как суверенное государство и не признает его членство в Евросоюзе.

В свою очередь, турецкая партия «Родина» развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.

При этом 28 июня стало известно о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Финляндия и Швеция, которые 4 июля начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, предположительно, подпишут протокол о вступлении в альянс 5 июля.

Процесс ратификации вступления скандинавских стран в НАТО запустили в Германии 1 июля, его инициировал кабинет министров ФРГ. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Россия негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Так, президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.