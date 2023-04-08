Reuters сообщило о переброске атомной подлодки ВМС США на Ближний Восток

Военно-морские силы США перебросили атомную подводную лодку на Ближний Восток. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командующего флотом Тимоти Хокинса.

По его словам, военный корабль «Флорида» вошел в регион в четверг и начал транзит через Суэцкий канал в пятницу.

«Он способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в Бахрейне в составе 5-го флота США», — сказал Хокинс.

Прежде подлодка базировалась в штате Джорджия. На Ближний Восток ее перебросили для обеспечения безопасности в регионе на фоне ухудшения отношений США и Ирана.

Ранее, 2 апреля, военно-морские силы Ирана перехватили самолет-разведчик США у побережья страны. Речь идет о разведывательном самолете EP-3E ВМС США компании Lockheed Martin. Он был обнаружен в районе Оманского залива. После получения предупреждения от иранских ВМС самолет покинул воздушное пространство страны.

Обстановка в регионе обострилась в начале февраля. Тогда три беспилотника атаковали один из производственных комплексов минобороны Ирана в городе Исфахан. Прежде в Вашингтоне подчеркивали, что США не допустят, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, и готовы применить силу «в качестве крайней меры».

В прошлом месяце, 10 марта, стало известно, что Иран завершил сделку по покупке российских истребителей Су-35.