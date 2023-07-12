Полет северокорейской ракеты стал самым долгим за всю историю КНДР

Полет северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) утром в среду, 12 июля, стал самым длительным из ракетных пусков этой страны. Об этом сообщили в министерстве обороны Японии.

«Северная Корея в среду осуществила запуск МБР из района вблизи Пхеньяна в восточном направлении. Она находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море», — цитирует заявление минобороны телеканал Asahi.

Высота полета ракеты составила 6 тыс. км, дальность — 1 тыс. км. Генсек кабмина также указал, что ракета была запущена по крутой траектории. Кроме того, он отметил, что нынешние испытания не имеют отношения к запуску разведывательного спутника, который намеревался осуществить Пхеньян.

Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

О запуске ракеты КНДР в сторону Японии стало известно ранее в этот день. Пуск был осуществлен в 9.59 (3.59 мск — Ред.), ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 11.13 (5.13 мск — Ред.). Правительство Японии находится на постоянной связи с премьер-министром Фумио Кисидой, который находится в Вильнюсе на саммите НАТО.