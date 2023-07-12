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В Японии заявили о пуске КНДР баллистической ракеты

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Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won
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Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом 12 июля сообщил японский телеканал NHK.

По информации издания, с начала года это уже 12-й подобный пуск. С момента запуска ракета проведет в воздухе больше часа, после чего упадет в Японское море, примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова.

«По словам представителей минобороны, ракета, по-видимому, была запущена по «завышенной траектории», то есть под большим углом, чем обычно», — передает телеканал.

Министерство обороны Японии обратилось к воздушным и морским судам с просьбой внимательно следить за информацией, а в случае падения фрагментов ракеты не подходить к ним и сообщить в службу безопасности на море.

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Последний раз КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.

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