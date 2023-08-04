Путин подписал закон об исключении иностранных участников из владения значимым бизнесом

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Об этом говорится в документе, опубликованном 4 августа на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, суд может приостановить корпоративные права акционера такой организации, ее единоличного исполнительного органа или члена совета директоров, например, при совершении им действий, препятствующих управлению организацией либо способных привести к прекращению, приостановке работы компании, ее ликвидации или банкротству.

Закон распространяется на экономически значимые организации, где не менее 50% принадлежат иностранным владельцам. Доля владельцев из России в таком иностранном холдинге должна превышать более 50% без дополнительных условий, более 30%, если российские владельцы на последнем собрании (заседании) высшего органа управления иностранного холдинга могли определять его решение, и более 20%, если под санкции попали сама российская компания или акционеры (участники) иностранного холдинга с долей более 20%.

Причинами исключения иностранного участника могут стать его публичное заявление о прекращении деятельности организации или своего участия в ней. Участника исключат также, если он расторг или прекратил исполнять значимые договора, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций.

По закону такая компания пройдет реорганизацию и должна будет преобразоваться в публичное акционерное общество. Согласно документу, права иностранных участников из недружественных стран приостановят, а их доли пропорционально распределят между российскими акционерами. Они должны будут перевести акции в прямое владение, если владеют ими через зарубежные структуры.

Ранее в этот день президент также подписал закон о блокировке денег и имущества иностранцев, попавших под российские ограничения. Документ регулирует блокировку финансовых операций, совершаемых в интересах подсанкционных лиц, и регламентирует перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер. При этом блокируемое лицо, кроме того, имеет право получать заработную плату и расходовать ее в размере до 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи.

В апреле этого года Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом, согласно которому в таком случае вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данный указ ответом на агрессивные действия недружественных стран.