Путин подписал закон о блокировке имущества попавших под cанкции РФ иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке денег и имущества иностранцев, попавших под российские ограничения. Документ опубликован 4 августа на официальном портале интернет-информации.

Законом совершенствуется реализация специальных экономических мер в отношении иностранных юридических и физических лиц, а также вносятся поправки в закон от 30 декабря 2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Документ устанавливает правила применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и замораживание денег и иного имущества блокируемых лиц. Также блокируются финансовые операции, совершаемые в интересах подсанкционных лиц.

Кроме того, в законе регламентируется перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер.

Также закон расширяет полномочия Банка России (Центробанк, ЦБ) в отношении некредитных финансовых организаций, нарушающих данный закон.

Помимо этого, документ закрепляет право блокируемого лица получать денежные средства на свои счета в российских банках, получать проценты на сумму вклада, денежные средства, переводимые для увеличения остатка электронных средств. Он также может получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, гарантированные государством в соответствии с законодательством РФ, уплачивать налоги и другие сборы.

Блокируемое лицо, кроме того, имеет право получать заработную плату и расходовать ее в размере до 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи.

Как напоминает «Газета.Ru», закон разработан в связи с указом главы государства «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

В апреле президент России подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данный указ ответом на агрессивные действия недружественных стран.