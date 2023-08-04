Из Латвии выдворят не сдававших языковой экзамен граждан России

Граждане России, которые не сдавали языковой экзамен в Латвии для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, получат письма с просьбой покинуть страну. Об этом 4 августа заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.

«Где-то 5–6 тыс., по моим прогнозам, это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то управление по делам гражданства и миграции просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев», — приводит его слова портал RUS.LSM.lv.

Лидака отметил, что закон предусматривает выдворение тех, кто в течение трех месяцев не покинул страну самостоятельно. При этом заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш заявил, что оставшимся может угрожать административная ответственность. У них останется право получить временный вид на жительство.

Те, кто сдавал языковой экзамен, но не прошел его, могут получить вторую попытку 30 ноября.

Ранее, 4 апреля, сейм Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. За принятие решения проголосовали 76 депутатов, против — 13, воздержались 34 парламентария.

В декабре 2022 года депутат сейма республики Алексей Росликов поделился с «Известиями», что в Латвии планируют оспорить новое миграционное законодательство, по которому 28 тыс. россиян могут лишиться ПМЖ, если не сдадут экзамен на знание латышского.