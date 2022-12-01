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Закон о лишении россиян ПМЖ Латвии оспорят в Конституционном суде

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Фото: РИА Новости/Андрей Старостин
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В Латвии оспорят новое миграционное законодательство, по которому с 1 сентября 28 тыс. россиян могут лишиться постоянного вида на жительство (ПМЖ), если не сдадут экзамен на знание латышского. Соответствующий иск в Конституционный суд страны планируют подать уже 5–6 декабря, поделился с «Известиями» депутат сейма республики Алексей Росликов.

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По словам политика, его партия «Стабильность!» уже получила от физических лиц около 2 тыс. заявлений на защиту их прав, а до конца недели будут собраны все необходимые документы.

«Законы не принимаются задним числом. На тот момент были определенные правила получения постоянного вида на жительство — они их исполнили и ПМЖ получили. Вы не можете теперь менять правила игры, так с законом не поступают», — подчеркнул он.

Изменения в миграционном законодательстве затрагивают 28 тыс. жителей республики, у кого до получения российского паспорта было гражданство Латвии или статус негражданина. Эта категория имела право получить постоянный вид на жительство, минуя временный и без сдачи экзамена по госязыку.

«В основном это пенсионеры — люди, которые долгое время жили в Латвии, но приняли решение получить российское гражданство исходя из того, что здесь, к примеру, нищенская пенсия. А теперь им необходимо сдавать латышский. Люди в таком возрасте уже не в состоянии это сделать, не испортив свое эмоциональное и психологическое здоровье», — отметил Росликов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жить или не жить: в Латвии оспорят закон о лишении россиян ПМЖ

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