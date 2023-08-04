Замена водительского удостоверения в 2023 году: документы, стоимость, сроки

Замена водительского удостоверения — стандартная процедура, которую нужно проходить раз в 10 лет. Тем не менее она имеет свои особенности, о которых полезно знать водителю. О том, как поменять права и какие документы для этого нужны, читайте в материале «Известий».

Когда нужно менять права в 2023 году

Помимо истечения срока действия, есть и другие ситуации, когда необходима замена прав. К их числу относятся:

потеря, кража или порча документа;

получение новой водительской категории;

изменение паспортных данных водителя (например, после брака);

изменение состояния здоровья (появление или снятие медицинских ограничений);

наличие ошибок в старом водительском удостоверении.

Кроме того, правительство России продлило на три года срок действия водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Таким образом, если права нужно было менять в сентябре текущего года, то теперь этот вопрос можно отложить до 2026 года.

Какие документы нужны для замены водительского удостоверения в 2023 году

Чтобы заменить водительское удостоверение, необходимо собрать пакет документов. В него входят паспорт, старые права, медицинская справка по форме 003-В/у и заявление на выдачу водительского удостоверения.

В некоторых случаях нужны дополнительные документы. Так, для прав международного образца потребуется матовое фото размером 35х45 мм, а для получения новой категории — документ о прохождении соответствующего обучения. Если причиной замены прав стало изменение паспортных данных, можно предоставить свидетельство о браке или перемене имени.

Образец заявления на замену водительского удостоверения

Составить заявление на замену водительских прав можно непосредственно при подаче документов в ГИБДД, бланк выдадут сотрудники отделения. Но его также можно распечатать и заполнить заранее. В документе указываются личные данные водителя (ФИО, дата и место рождения, серия и номер паспорта), причина замены удостоверения и прилагаемые документы.

Замена водительского удостоверения в 2023 году — медицинская справка

Справка по форме 003-В/у необходима, если права меняют по истечении срока или по медицинским показаниям. В остальных случаях она необязательна. Однако без нее новое удостоверение выдадут не на 10 лет, а до прекращения действия старого. Например, если человек потерял права через год после получения и подал заявление на замену без справки, то новые он получит только на девять лет.

Чтобы получить медицинскую справку, нужно обратиться в государственную или частную клинику. В обоих случаях за обследование придется заплатить, так как получение этой справки не входит в полис ОМС.

Водителю нужно посетить психиатра, нарколога, офтальмолога и терапевта. Кроме того, с марта 2022 года Минздрав обязал отдельные категории водителей сдавать анализы для получения справки 003-В/у. Это касается тех, кто уже лишался прав за нетрезвое вождение, и тех, кто имеет судимость за ДТП, совершенное в состоянии опьянения. Также врач может направить на анализы людей с признаками алкогольной и наркотической зависимости.

Замена водительского удостоверения в 2023 году через «Госуслуги»

Заменить права можно онлайн на портале «Госуслуги». Для этого нужно авторизоваться, найти раздел «Услуги» и выбрать в открывшемся окне пункт «Авто Права Транспорт». Затем следует нажать кнопку «Получение или замена водительских прав» и выбрать причину получения нового документа.

После этого система предложит заполнить несколько форм и автоматически сгенерирует заявление. Дополнительно нужно указать номер и дату получения справки 003-В/у, контактные данные водителя и место фактического пребывания, которое может не совпадать с местом прописки.

Водителю останется только оплатить госпошлину, выбрать отделение ГИБДД или многофункциональный центр (МФЦ) и прийти туда в назначенное время с оригиналами документов.

Замена водительского удостоверения в 2023 году в МФЦ

Заменить права можно при личном обращении в МФЦ. С собой нужно принести все необходимые документы, включая квитанцию об оплате госпошлины. Сотрудники многофункционального центра передадут их в ГИБДД и заберут оттуда вместе с новым удостоверением.

Водитель имеет право обратиться в любой центр независимо от места проживания и регистрации.

Замена водительского удостоверения в ГИБДД в 2023 году

Поменять права можно и в ГИБДД. Однако стоит заранее узнать, в каких отделениях оказывается эта услуга. Набор документов останется таким же, как при обращении в многофункциональный центр.

Замена водительского удостоверения в 2023 году — стоимость

Госпошлина за замену водительского удостоверения составляет 2 тыс. рублей. При подаче заявления онлайн действует скидка в 30%, то есть эта услуга обойдется в 1,4 тыс. рублей. Кроме того, придется заплатить за получение справки — в среднем от 500 до 3 тыс. рублей. Конечная сумма будет зависеть от медучреждения, в которое обратится водитель.

Замена водительского удостоверения в 2023 году — сроки

При личном обращении в ГИБДД новое водительское удостоверение выдают через 1–2 часа после обращения. Если отделение загружено, это может занять больше времени.

Замена прав через МФЦ может затянуться до 15 рабочих дней, так как сотрудники должны отправить документы в ГИБДД, дождаться создания нового удостоверения и его отправки в центр.

Замена иностранного водительского удостоверения в 2023 году

Чтобы заменить иностранное водительское удостоверение на российское, придется сдать экзамен. Записаться на него можно в отделении ГИБДД или на «Госуслугах». При этом в новый документ можно перенести все или некоторые ранее полученные категории, но экзамен необходимо сдать на самую старшую из них.

Ранее «Известия» рассказали, когда нужно менять паспорт, где это можно сделать и во сколько обойдется эта услуга.