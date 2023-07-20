Когда нужно менять паспорт: документы, сроки замены и правила оплаты госпошлины

Паспорт — это документ, удостоверяющий личность гражданина России. Его получают в 14 лет и меняют по достижении 20 и 45 лет. Однако есть и другие обстоятельства, в которых требуется заменить этот документ. О том, когда нужно получать новый паспорт, куда для этого обращаться и что для этого понадобится, читайте в материале «Известий».

Когда нужно менять паспорт в 2023 году

Обязательная замена паспорта производится, когда гражданину исполняется 20 и 45 лет. Это необходимо, так как с возрастом черты лица человека меняются, и он теряет сходство с фотографией в документе.

В число других причин замены удостоверения личности входят:

изменение фамилии, имени или отчества;

наличие ошибок в паспорте, изменение сведений о дате или месте рождения;

потеря, кража или порча документа;

смена пола.

Испорченным считается слишком ветхий паспорт, а также документ, в котором не читаются отметки и штампы, стоят лишние отметки, отсутствуют, порваны или испачканы страницы.

Замена паспорта в 2023 году — документы

Чтобы поменять паспорт, нужно собрать небольшой пакет документов, состоящий из старого паспорта (если есть), свидетельства о рождении заявителя и его детей до 14 лет, свидетельства о заключении брака, данных загранпаспорта (при наличии) и двух фотографий размером 35 х 45 мм. Мужчинам также необходимо предоставить сведения из военкомата.

Если какой-то из перечисленных документов выдан иностранным государством, он должен быть переведен на русский язык, а правильность перевода заверена нотариально. В случае смены имени или фамилии потребуется свидетельство о перемене ФИО. Если паспорт меняется из-за ошибки или неточности в данных, нужно приложить документ с верными сведениями.

Если паспорт был потерян или украден, потребуется написать заявление, в котором подробно описывается, как это произошло. В случае похищения документа необходимо обратиться в полицию. После этого в заявлении нужно указать наименование органа, в который гражданин обратился, когда заметил пропажу, и дату обращения. Также можно предъявить талон-уведомление из полиции.

Где менять паспорт в 2023 году

Чтобы получить новый паспорт, нужно прийти в любой многофункциональный центр (МФЦ) или миграционное отделение МВД, предоставить оригиналы необходимых документов и написать заявление. Делать это можно не только по месту регистрации, но и по месту фактического пребывания.

Заявление можно также подать онлайн на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Паспорта, Регистрации», найти рубрику «Паспорт гражданина РФ» и нажать кнопку «Начать». После заполнения всех необходимых форм пользователю предложат выбрать подразделение МВД, которое ему удобно будет посетить.

Заявление будет зарегистрировано и проверено в течение рабочего дня. Чтобы забрать готовый паспорт, необходимо прийти в выбранное подразделение МВД и показать оригиналы документов, данные которых были указаны в заявлении.

Однако если паспорт был потерян, украден или испорчен, заполнить заявление онлайн не получится. В таком случае новое удостоверение личности гражданину выдадут только в отделении МВД.

Замена паспорта в 2023 году — госпошлина

После подачи заявки на замену паспорта необходимо уплатить госпошлину. Ее размер зависит от причины получения нового документа. При порче или утере — 1,5 тыс. рублей, в других случаях — 300 рублей.

Заплатить госпошлину можно в МФЦ при подаче документов, в отделении любого банка, на почте и через «Госуслуги». При подаче заявление онлайн придется дождаться уведомления о приеме заявления и только потом оплатить госпошлину.

От уплаты госпошлины освобождаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и люди, потерявшие паспорт из-за чрезвычайной ситуации.

Замена паспорта в 2023 году — сроки

На то, чтобы поменять паспорт, гражданину РФ отводится определенное количество времени. При замене паспорта по возрасту этот срок составляет 90 дней, в других случаях — 30 дней. Если паспорт не обновить вовремя, придется заплатить штраф.

Готовый документ можно получить уже через пять дней после подачи заявления. На время изготовления нового паспорта выдается справка об этом или временное удостоверение личности, для которого потребуется дополнительная фотография.

Штраф за просрочку паспорта в 2023 году

Размер штрафа за несоблюдение сроков замены паспорта зависит от места проживания. В Москве и Санкт-Петербурге он составит 3–5 тыс. рублей, а в других регионах — 2–3 тыс. рублей.

Квитанция на оплату штрафа выдается при подаче заявления на замену паспорта. Оплатить ее нужно в течение 60 дней, иначе сумма удвоится. При этом штраф не назначается военнослужащим, проходящим службу по призыву, они могут получить новый паспорт после окончания службы.

Замена паспорта по возрасту в 2023 году

Замена паспорта в 20 и 45 лет является обязательной для всех граждан РФ. Она производится, даже если по какой-то причине документ был обновлен за несколько недель до достижения нужного возраста.

Замена паспорта при смене фамилии в 2023 году

Если гражданин берет фамилию супруга или изменяет ФИО по другой причине, ему придется поменять не только паспорт, но и СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), водительские права и загранпаспорт.

При этом не потребуется менять ИНН и трудовую книжку. Документы, связанные с имущественными правами, также не нуждаются в замене, но они будут действительны только при предъявлении паспорта и свидетельства о браке или перемене имени.

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