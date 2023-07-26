Дышите в трубочку: ВС РФ напомнил о правилах проверки на трезвость

Признать автомобилиста пьяным не так просто. Превышение установленных показаний этанола в анализах не является доказательством опьянения, если результаты проверки автомобилиста на алкотестере укладываются в норму. К такому выводу пришли судьи Верховного суда (ВС РФ) . Подробности — в материале «Известий».

В воздухе мало, в крови много

В феврале прошлого года в Калининграде автоинспекторы остановили водителя, от которого исходил характерный запах алкоголя. В ходе его проверки на алкотестере в наркодиспансере было установлено, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляет 0,13 мг/л, что меньше, установленного законом значения (0,16 мг/л). Однако в анализах крови и мочи было обнаружено превышение этих значений — 0,36 и 0,82 г/л, при допустимом показателе в 0,3 г/л. По результатам проб биологических жидкостей врачи-наркологи признали автомобилиста нетрезвым. В результате мировой суд на полтора года лишил его водительского удостоверения и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Водитель не согласился с этим решением и попытался его обжаловать сначала в районном, а потом в кассационных судах. Однако в этих инстанциях служители Фемиды сочли вердикт мирового суда законным. В итоге автомобилист обратился с жалобой в Верховный суд РФ.

Соблюдайте процедуру

Рассмотрев материалы дела, судья ВС пришел к выводу, что врачи-наркологи не выполнили установленный порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он отметил, что, согласно приказу Минздрава России от 18 декабря 2015 года № 933, при проверке выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя должно производиться два теста с интервалом в 15–20 минут. Если изначально результат был ниже 0,16 мг/л, то повторное исследование не делают. Верховной суд подчеркнул, что забор биологических жидкостей производят, когда первый или второй результат проверки на алкотестере показал отрицательное значение (ниже 0,16 мг/л). Само исследование крови и мочи, согласно п. 12 приказа Минздрава, необходимо «с целью определения средств (веществ) или их метаболитов (за исключением алкоголя), вызвавших опьянение».

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

« Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проведено медицинским работником с нарушением установленного Порядка проведения медицинского освидетельствования. Данное обстоятельство не было принято во внимание судебными инстанциями и должной правовой оценки <...> не получило» , — говорится в постановлении Верховного суда.

Судьи ВС РФ пришли к выводу, что поскольку концентрация этилового спирта в организме автомобилиста не превышала установленных значений, оснований для привлечение его к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» не было. В итоге Верховный суд постановил отменить решение нижестоящих судов и прекратить производство по делу.

Не заметили

Опрошенные «Известиям» юристы и правозащитники считают решение ВС РФ взвешенным и справедливым. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, в данном случае отчетливо видны нарушения, допущенные наркологами при проведении медосвидетельствования.

— Эта процедура прописана в законодательстве максимально четко и подробно. Наличие в крови или моче водителя алкоголя принимается в расчет, только если анализ выдыхаемого воздуха невозможен, например когда автомобилист серьезно пострадал в ДТП. В остальных случаях отбор биологических жидкостей производится лишь для установления факта наличия в его организме наркотических или психотропных веществ, — пояснил юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С ним согласен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, нижестоящие суды, признавшие водителя нетрезвым на основании неправомерного заключения наркологов, просто не обратили внимание на это очевидное нарушение из-за высокой загруженности и достаточно поверхностного изучения обстоятельств подобных дел.

— Надо отметить, что в последнее время Верховный суд стал всё чаще вставать на сторону водителей, отменяя или направляя на пересмотр большое количество «автомобильных» дел, — констатирует правозащитник.

Право на компенсацию

Несмотря на то что автомобилиста признали невиновным, он фактически больше года был незаконно лишен водительского удостоверения. Кроме того, ему пришлось заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Чтобы вернуть права, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в подразделение Госавтоинспекции, сотрудники которого составляли на него протокол. Что касается возмещения морального вреда, судебных издержек и оплаты услуг защитника, то для их получения автомобилисту придется обращаться уже в суд , подчеркивает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Как показывает практика, в подобных случаях речь, как правило, идет о достаточно небольших суммах . При этом сам судебный процесс обычно занимает несколько месяцев, — отмечает Сергей Радько.