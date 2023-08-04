ВСУ попытались атаковать Бердянск пятью беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Бердянска (Запорожская область) в ночь на пятницу, 4 августа. Об этом «Известиям» сообщили в оперативных службах.

В районе 01:00 по городу было выпущено пять беспилотников, все они сбиты российской системой ПВО.

Пострадавших и разрушений нет.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отражении российскими силами очередной атаки украинских боевиков. В ночь на четверг ВСУ предприняли попытку наступления в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. ВС РФ нанесли артиллерийские удары по группировкам врага. В результате противник потерял весь состав бригад, а те, кто выжил, «разбрелись по лесополосе».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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