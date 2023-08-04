Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек москвичам самые жаркие выходные с начала лета
Общество
В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после попытки атаки ВСУ
Авто
В России займутся развитием программы льготного автокредитования
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области
Экономика
В МИД РФ заявили о рекордном экспорте Армении в РФ за пять месяцев 2023 года
Культура
Финалистами конкурса «Нашествие: Молодые ветра» стали 50 человек
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
Армия
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
Армия
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
Армия
Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
Мир
МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ
Армия
ВС РФ выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Сюжет:

ВСУ попытались атаковать Бердянск пятью беспилотниками

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Бердянска (Запорожская область) в ночь на пятницу, 4 августа. Об этом «Известиям» сообщили в оперативных службах.

В районе 01:00 по городу было выпущено пять беспилотников, все они сбиты российской системой ПВО.

Пострадавших и разрушений нет.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отражении российскими силами очередной атаки украинских боевиков. В ночь на четверг ВСУ предприняли попытку наступления в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. ВС РФ нанесли артиллерийские удары по группировкам врага. В результате противник потерял весь состав бригад, а те, кто выжил, «разбрелись по лесополосе».

Штурмовая качка: войска РФ провели успешные контратаки под Купянском
Наступление противника выдыхается, наши части берут инициативу в свои руки, полагают эксперты

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023