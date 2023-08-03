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Балицкий сообщил об отражении ВС России атак ВСУ в Запорожской области

Балицкий: российские силы отразили в Запорожской области атаки ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа отразили в Запорожской области атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

«До 04:00 противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что российские силы нанесли по группировкам врага артиллерийские удары. В результате противник потерял весь состав бригад, а те, кто выжил, «разбрелись по лесополосе».

Также он отметил, что ВС РФ заметили перемещение пехоты Вооруженных сил Украины в районе Пятихаток, по ВСУ нанесли удар из артиллерии, противник отступил.

Ранее в четверг сообщалось, что украинские военные вновь пытались атаковать позиции россиян в районе населенного пункта Работино Запорожской области. ВСУ несут тяжелые потери как в технике, так и в живой силе.

«Противник локализуется и уничтожается»
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Накануне Балицкий сообщил, что украинская штурмовая группа предприняла попытку прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино, но была остановлена.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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