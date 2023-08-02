Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в БРИКС

Посольство Боливии в Москве передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС. Об этом 2 августа сообщила посол республики Мария-Луиса Рамос-Урсагасте.

«Мы передали эту ноту всем странам БРИКС. А потом, по решению БРИКС, они пригласили президента Луиса Арсе на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. Решение было как раз пригласить Боливию на саммит, и мы очень рады этому», — сказала она журналистам.

По ее словам, именно БРИКС является площадкой, которая может моделировать и строить многополярный мир.

«Потому что есть демократический диалог, и появляются новые организации и институции. И мы считаем, что Боливия сможет передать свой опыт как свободная и независимая страна», — отметила Рамос-Урсагасте.

Ранее, 31 июля, министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил о желании страны вступить в БРИКС. Он отметил, что Арсе 12 июня официально уведомил об этом.

24 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил, что БРИКС привлекает страны отсутствием конфронтационной или скрытой повестки, а участники блока взаимодействуют на основе согласованных подходов.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.