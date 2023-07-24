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Патрушев указал на привлекательность БРИКС для других стран

Патрушев: БРИКС привлекает другие страны своей бесконфронтационной работой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств отсутствием конфронтационной или скрытой повестки, а страны блока взаимодействуют на основе согласованных подходов. Об этом 24 июля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС.

Патрушев указал, что за годы сотрудничества в объединении сформирована культура диалога и сложились доверительные взаимоотношения. Они основы на принципах суверенного равенства и учетов интересов государств.

«Это помогает нашим странам всегда находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам. Такой подход уже сейчас приносит свои плоды и импонирует нашим единомышленникам», — добавил Патрушев.

По его словам, сейчас отмечается рост «заинтересованности участвующих в сегодняшнем заседании стран в углублении сотрудничества с «пятеркой».

«Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки», — констатировал он.

Двери объединения открыты для взаимодействия с единомышленниками, добавил Патрушев.

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Ранее в ходе заседания он обратил внимание, что страны Запада в попытке сохранить мировое господство прибегают к любым средствам, однако государства заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США.

В Йоханнесбурге Патрушев принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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