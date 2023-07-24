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Патрушев отправится в ЮАР для переговоров с коллегами из стран БРИКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева на 24–25 июля запланирована поездка в ЮАР. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

«В Йоханнесбурге Николай Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности», — говорится в заявлении.

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Кроме того, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС. Ожидается, что на мероприятии рассмотрят вопрос о расширении группы. Ранее, 17 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в объединение.

Представлять Россию в Йоханнесбурге будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в переговорах по видео-конференц-связи. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это не помешает полноценному участию во встрече.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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