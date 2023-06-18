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Песков заявил об обсуждении расширения числа участников БРИКС

Песков: страны БРИКС обсудят расширение числа участников в августе
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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), и эта тема расширения участников объединения будет в повестке саммита в августе. Об этом заявил в субботу, 17 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

«Мы ждем, в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать», — заявил он.

Песков отметил, что сейчас есть нюансы в подходах, какой лучше формат для расширения принять и стоит ли его принимать. Однако он подчеркнул, что тема точно будет выдвинута на обсуждение.

Официальный представитель Кремля напомнил, что ряд стран уже выразил желание так или иначе присоединиться к БРИКС, что говорит о «международном авторитете данного интеграционного объединения». По словам Пескова, Россия удовлетворена тем, что всё больше и больше государств проявляют к этому живой интерес.

«Наш мир гораздо больше, чем Запад. И гораздо богаче, чем Запад. И большая часть мирового ВВП генерируется именно в остальном мире, а не на Западе сейчас. Мы сейчас живем в период очень серьезной трансформации, экономической трансформации», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Ранее, 15 июня, Песков отметил, что в настоящее время существует большая международная мода на объединение БРИКС. По его словам, в повестке саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа, будет обсуждаться желание 15 стран присоединиться к организации.

14 июня стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Москвой. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину, и он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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