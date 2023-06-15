Песков заявил о международной моде на БРИКС

В настоящее время существует большая международная мода на объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 июня.

«БРИКС — это объединение, которое сейчас действительно пользуется большой популярностью. Можно даже сказать, что на БРИКС сейчас большая международная мода», — сказал он в эфире Первого канала.



Он добавил, что в повестке саммита БРИКС, запланированного на 22–24 августа, будет обсуждаться желание 15 государств присоединиться к организации.

Ранее, 14 июня, стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Москвой.

Тогда же посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину и он его принял.

Кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.