Глава МИД Боливии сообщил о желании страны вступить в БРИКС

Министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта 31 июля сообщил об официальном желании страны присоединиться к группе БРИКС.

Он отметил, что президент Луис Арсе 12 июня официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе.

«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 28 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров отметил, что Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС.

24 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил, что БРИКС привлекает страны отсутствием конфронтационной или скрытой повестки, а участники блока взаимодействуют на основе согласованных подходов.

Шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал 18 июля заявил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран в результате расширения. По его словам, Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина хотят стать членами БРИКС.

9 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса, председательствующий в текущем году в БРИКС, сообщил, что многие страны сейчас добиваются вступления группу. На саммите БРИКС в августе будет рассмотрен вопрос расширения.

Группа БРИКС 19 июня приняла заявку на вступление в объединение от Бангладеш. В настоящее время страна входит в число «друзей БРИКС».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июня сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС, и эта тема расширения участников объединения будет в повестке саммита в августе.

До этого, 14 июня, стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Москвой. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину, и он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.