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Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Dhaka Tribune: Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) принял заявку на вступление в объединение от Бангладеш. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune.

Официальное заявление от Бангладеш направил в организацию премьер-министр страны Шейх Хасина. По словам главы МИД Абдулы Момена, запрос был направлен в ЮАР, являющейся действующим председателем БРИКС.

«Мы выражаем надежду на то, что наша страна вскоре присоединится к БРИКС и станет частью этого активно развивающегося сообщества», — отметил Момен.

В настоящее время Бангладеш входит в число «друзей БРИКС», передает НСН.

Бангладеш имеет выгодное местоположение и высокий экономический потенциал. Большое число местных жителей работают на швейных фабриках, где производится одежда для всемирно известных компаний. Стоимость производства стране в шесть раз меньше, чем Китае, передает Федеральное агентство новостей.

БРИКС-криг: что нужно знать о союзе пяти государств
Расширение этого объединения может принести всем его участникам много экономических и политических выгод

Ранее, 17 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС, и эта тема расширения участников объединения будет в повестке саммита в августе, пишет «Москва 24».

Он отметил, что сейчас есть нюансы в подходах, какой лучше формат для расширения принять и стоит ли его принимать. Однако он подчеркнул, что тема точно будет выдвинута на обсуждении.

Ранее, 15 июня, Песков отметил, что в настоящее время существует большая международная мода на объединение БРИКС. По его словам, в повестке саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа, будет обсуждаться желание 15 стран присоединиться к организации.

14 июня стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Москвой. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину, и он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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