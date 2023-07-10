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Предстоящий саммит группы БРИКС рассмотрит вопрос ее расширения

Президент ЮАР: на саммите БРИКС рассмотрят вопрос расширения организации
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Президент ЮАР Сирил Рамапоса, председательствующий в текущем году в БРИКС, 9 июля сообщил, что многие страны сейчас добиваются вступления группу. На саммите БРИКС в августе будет рассмотрен вопрос расширения.

«Особенность саммита состоит в том, что очень многие государства проявляют большой интерес к присутствию на нем, а 11 или 12 хотят вступить в БРИКС. Мы (лидеры стран БРИКС. — Ред.) рассмотрим этот вопрос. Решения в БРИКС принимаются консенсусом», — сообщил он в ходе встречи с журналистами, которую транслировала радиостанция SABC.

Как отметил Рамапоса, на саммите также будут рассматриваться текущая геополитическая ситуация в мире и развивающиеся тенденции.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Рамапоса направил приглашения всем лидерам стран объединения прибыть в ЮАР для участия в саммите.

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Ранее, 19 июня, группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) принял заявку на вступление в объединение от Бангладеш. В настоящее время страна входит в число «друзей БРИКС».

17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС, и эта тема расширения участников объединения будет в повестке саммита в августе.

14 июня стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Москвой. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину, и он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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