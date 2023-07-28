МИД РФ сообщил о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС

Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил в пятницу, 28 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

«Многие страны высказали пожелание такое. В том числе Эфиопия. Но сейчас пока я бы не стал подсчитывать, потому что их число растет», — отметил он в разговоре с ТАСС.

При этом он добавил, что этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС.

«Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной», — отметил Озеров.

14 июня стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Тогда посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что одно из начинаний, которым сейчас занимается объединение, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты, и Египет это очень интересует.

Также в числе кандидатов — Алжир, Аргентина и Иран.

В мае Белоруссия направила странам — членам БРИКС обращение о приеме в объединение. По данным белорусской стороны, решение стало логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия с дружественными государствами.

К тому моменту уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС. В белорусском МИДе тогда подчеркнули, что в настоящее время в странах — участницах БРИКС проживают более 40% населения планеты, и государства объединения обеспечивают уже свыше 30% мирового ВВП.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Вопрос о расширении группы должен стать одним из основных в рамках предстоящего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР), который пройдет в период с 22 по 24 августа.