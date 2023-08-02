Комитет Госдумы заявил о финансовом неблагополучии США

Снижение кредитного рейтинга США о уровня АА+ говорит о неблагополучной финансовой ситуации в стране. Об этом 2 августа заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Первый сигнал о том, что в Америке неблагополучная финансовая ситуация, — это как раз снижение кредитного рейтинга страны», — передает слова Аксакова ТАСС.

Он напомнил, что к этому моменту у США накопились большие долги, причем не только государственные, но и перед пенсионерами. По словам Аксакова, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) уже задолжали сумму, в два раза превышающую долг США.

«Этот долг в том числе закрывается за счет печатного станка, за счет накапливания новых обязательств этих НПФ, и рано или поздно это всё рухнет. Я предсказывал крах через 10 лет, но началось всё намного раньше», — считает Аксаков.

Депутат подчеркнул, что экономические проблемы США коснутся других стран. По его словам, это уже вызывает отток инвестиций и заставляет других игроков на мировом рынке искать альтернативные юрисдикции для хранения своих резервов. Аксаков отметил, что Россию тоже затрагивают экономические потрясения в США, потому что там заморожена часть обязательств перед РФ. Аксаков подчеркнул, что, несмотря на то что Россия больше не увеличивает американский долг в своих резервах, избежать последствий потрясения американской экономики не удастся никому.

«И к Европе мы меньше привязываемся. Но поскольку колыхнет всю мировую экономику, то нас тоже затронет, потому что мы — часть мировой экономики», — подытожил Аксаков.

Ранее, 26 мая, стратег Freedom Finance Global Михаил Степанян заявил «Известиям», что рейтинговые агентства Fitch Ratings или Moody’s могут пересмотреть кредитный рейтинг США, если республиканцы и демократы не договорятся о повышении потолка госдолга в ближайшее время. Еще 6 марта представитель Fitch Ratings в интервью CNN заявил, что финансовая устойчивость Соединенных Штатов Америки снизилась, а неспособность представителей парламента договариваться вовремя стала дополнительным фактором риска.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае, если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти 26 мая назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу госдолга. При этом в тот же день агентство Reuters написало, что Байден и спикер палаты представителей конгресса близки к договоренности по увеличению потолка государственного долга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта.