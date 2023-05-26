Названы последствия при отсутствии решения по потолку госдолга в США

Если две лидирующие партии (республиканцы и демократы) в США не договорятся о повышении потолка госдолга в ближайшее время, то рынок может оказаться под давлением, а рейтинговые агентства Fitch Ratings или Moody’s пересмотрят кредитный рейтинг страны, объяснил «Известиям» 26 мая стратег Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Он напомнил, что еще 6 марта представитель Fitch Ratings в интервью CNN указал на риски снижения кредитного рейтинга США, даже при условии разрешения текущего вопроса с потолком задолженности. Тогда уточнялось, что финансовая устойчивость Соединенных Штатов Америки снизилась, а неспособность представителей парламента договариваться вовремя стала дополнительным фактором риска.

«Мы полагаем, что, в случае если республиканцы и демократы не придут к консенсусу к концу текущей недели или к следующему понедельнику, рынок может оказаться под давлением, что может быть дополнительным косвенным свидетельством ранее отмеченных рисков, что может дать Fitch Ratings или Moody’s повод для пересмотра рейтинга США», — сказал Степанян.

Он объяснил, что наиболее значимым триггером для пересмотра рейтинга может быть просрочка конгрессом дедлайна 1 июня, что повлечет за собой отсрочки выплат казначейством по платежам (включая плату поставщикам, выплаты зарплаты и прочие выплаты, кроме долговых), что, в свою очередь, может дать переговорщикам лишнее время.

«Также нужно отметить, что предложение Республиканской партии по снижению бюджета и ограничению темпов роста расходов выглядит здраво в условиях превышения отношения долга к ВВП отметки 120%, потому, в случае если итоговый компромисс по расходам окажется существенно менее ограничительным, это также может быть поводом для беспокойства рейтинговых агентств», — добавил эксперт.

По его мнению, если Соединенные Штаты не столкнутся с техническим дефолтом, который рассматривается в Freedom Finance Global в базовом сценарии, понижение кредитного рейтинга страны может стать краткосрочным негативным триггером для рынка, волна фиксаций заденет фондовый и долговой рынки.

«Однако данный кейс будет уже не новым для инвесторов, а потому ожидать обвала индекса S&P 500 на уровне 5–7% не стоит — вероятное снижение может составить 1–2% и в существенной степени будет зависеть от предшествующей краткосрочной динамики. До 2011 года рейтинг США на уровне «ААА» был фактически константой, а понижение рейтинга агентством S&P было неожиданностью», — заключил Степанян.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» в список наблюдения с негативным прогнозом.

26 мая Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу госдолга. При этом в тот же день агентство Reuters написало, что Байден и спикер палаты представителей конгресса близки к договоренности по увеличению потолка государственного долга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта.