Украинская штурмовая группа накануне предприняла попытку прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино Запорожской области, но была остановлена российскими войсками, сообщил в среду, 2 августа, врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее», — написал он в своем Telegram-канале.

Западные кураторы продолжают упорно отправлять Вооруженные силы Украины (ВСУ) «в мясорубку», добавил Балицкий.

«Сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни», — резюмировал врио губернатора.

Накануне Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении, Противник пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, не имеющих должной подготовки, уточнил он.

28 июля военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота получили награды за отражение атак противника на ореховском направлении. Так, в Запорожской области российские бойцы уничтожили до 180 украинских боевиков, пять танков западного производства, в том числе Leopard.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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