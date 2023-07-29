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Военные ЮВО и ЧФ получили награды за отражение атак ВСУ на ореховском направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) получили награды за проявленное мужество и героизм во время отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщило Минобороны РФ.

Отличившимся в боях офицерам и солдатам вручили Ордена Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу», а также именные медали Жукова и Суворова. Награждение провел заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Вы надежда и опора страны. На вас ровняются все. Мы гордимся вами и уверены, что с вами вместе мы одолеем противника», — отметил Горемыкин.

По словам одного из награжденных, разведчика с позывным Салют, в зоне спецоперации среди ВСУ всё больше боевиков, которые сдаются в плен. Он добавил, что ВС РФ успешно срывают атаки националистов.

«То, что им (боевикам ВСУ. — Ред.) обещали, — этого просто-напросто не произошло. Они шли как на параде, с флагами. Ориентируясь на них, их и уничтожили», — сказал Салют.

Российские военные уничтожили в Запорожской области до 180 украинских боевиков, пять танков западного производства, в числе которых были и Leopard. В результате ВС РФ в очередной раз сорвали планы националистов по прорыву своей обороны.

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27 июля президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ активизировали боевые действия, основные происходят на запорожском направлении. Он добавил, что потери ВСУ на запорожском направлении за сутки больше российских в десять раз.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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