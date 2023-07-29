Военные ЮВО и ЧФ получили награды за отражение атак ВСУ на ореховском направлении

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) получили награды за проявленное мужество и героизм во время отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщило Минобороны РФ.

Отличившимся в боях офицерам и солдатам вручили Ордена Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу», а также именные медали Жукова и Суворова. Награждение провел заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Вы надежда и опора страны. На вас ровняются все. Мы гордимся вами и уверены, что с вами вместе мы одолеем противника», — отметил Горемыкин.

По словам одного из награжденных, разведчика с позывным Салют, в зоне спецоперации среди ВСУ всё больше боевиков, которые сдаются в плен. Он добавил, что ВС РФ успешно срывают атаки националистов.

«То, что им (боевикам ВСУ. — Ред.) обещали, — этого просто-напросто не произошло. Они шли как на параде, с флагами. Ориентируясь на них, их и уничтожили», — сказал Салют.

Российские военные уничтожили в Запорожской области до 180 украинских боевиков, пять танков западного производства, в числе которых были и Leopard. В результате ВС РФ в очередной раз сорвали планы националистов по прорыву своей обороны.

27 июля президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ активизировали боевые действия, основные происходят на запорожском направлении. Он добавил, что потери ВСУ на запорожском направлении за сутки больше российских в десять раз.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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