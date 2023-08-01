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Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на ореховском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Он добавил, что противник пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, не имеющих должной подготовки.

«Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — написал Балицкий в своем Telegram–канале.

За прошедшие сутки ВСУ совершили 114 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях, добавил врио губернатора.

Он также сообщил, что утром две штурмовые группы противника по 20 человек попытались прорвать оборону российских войск на ореховском направлении.

«В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад», — уточнил Балицкий.

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Накануне Балицкий отметил, что интенсивность обстрелов региона со стороны ВСУ уменьшилась вдвое. По его словам, это обусловлено большими потерями в рядах украинской армии.

28 июля военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота получили награды за отражение атак противника на ореховском направлении. Так, в Запорожской области российские бойцы уничтожили до 180 украинских боевиков, пять танков западного производства, в том числе Leopard.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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