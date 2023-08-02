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В МИД РФ рассказали о связи ЕАЭС и проекта КНР «Один пояс — один путь»

МИД: связи между ЕАЭС и китайским проектом «Один пояс — один путь» растут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Тенденция на сопряжение планов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы «Один пояс — один путь» укрепляется, при этом среди стран союза присутствует общий настрой на развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой (КНР). Об этом 2 августа заявил в интервью «РИА Новости» директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

«Уделяем постоянное внимание поступательному развитию диалога между ЕАЭС и Китаем, в том числе с точки зрения сопряжения планов развития союза и китайской инициативы «Один пояс — один путь». По нашим оценкам, эта тенденция укрепляется», — сказал он.

Агасандян обратил внимание на основу для взаимодействия ЕАЭС с Пекином, которая представляет собой соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, вступившее в силу в 2019 году и в котором «прописаны вопросы отраслевого сотрудничества, таможенного администрирования, конкуренции, технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, охраны прав интеллектуальной собственности, электронной торговли, госзакупок, меры по защите внутреннего рынка».

Для достижения вышеперечисленных договоренностей будет создана совместная комиссия. Ранее, в феврале этого года в ходе ее очередного заседания участники подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества между союзом и китайским государством, отметил директор первого департамента стран СНГ.

Помимо этого, документ уделяет внимание цифровизации транспортных коридоров, установлению диалогов по международной торговой политике, а также проведение совместного научного исследования по изучению эффектов при различных сценариях торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

В итоге в настоящее время правовая база отлично выполняет роль хорошей основы для тесного взаимовыгодного сотрудничества, подытожил дипломат.

«При этом внутри Союза единый настрой на продолжение взаимодействия с Китаем, нашим общим надежным торговым партнером. И, что важно, со стороны Пекина мы тоже видим аналогичный подход», — отметил он.

Одни на всех: лидеры ЕАЭС обсудили логистику и общие рынки энергоресурсов
Каких успехов достигло объединение и над чем еще надо поработать

Ранее, 11 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что договоренность углублять промышленную кооперацию является одним из самых важных итогов встречи премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи.

Заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета прошли 7–9 июня в Сочи. По их итогам приняли несколько совместных документов.

25 мая член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев назвал «Известиям» основные приоритетные направления Евразийского экономического союза сегодня. У стран объединения есть явный прицел на сотрудничество с Китаем как с самым крупным торговым партнером союза — за прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 31% ($243,6 млрд), отметил он.

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