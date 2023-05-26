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Эксперт рассказал о приоритетных направлениях ЕАЭС

Эксперт Воробьев назвал достижение технологического суверенитета одним из приоритетов ЕАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается весьма успешно, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 25 мая. Член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев назвал «Известиям» основные приоритетные направления организации сегодня.

Связанные одной сетью: ЕАЭС намерен добиться технологического суверенитета
По каким еще направлениям «пятерка» намерена усилить интеграцию и кто готов присоединиться к объединению

Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС за 2022 год сократился лишь на 1,6%. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что объединение слишком медленно продвигается по пути формирования единого рынка энергоносителей.

Как пояснил Олег Воробьев, в приоритете организации сегодня укрепление технологического суверенитета, наращивание инвестиций и молодежных обменов. Стороны работают над полноценным переходом на взаиморасчеты в национальных валютах, а также занимаются вопросами, связанными с безопасностью, туризмом и бизнесом.

Кроме того, у стран объединения есть явный прицел на сотрудничество с Китаем как с самым крупным торговым партнером союза — за прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 31% ($243,6 млрд), отметил Олег Воробьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Одни на всех: лидеры ЕАЭС обсудили логистику и общие рынки энергоресурсов

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