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Мишустин отметил договоренность премьеров ЕАЭС углублять промышленную кооперацию

Мишустин: договоренность углублять промышленную кооперацию является одним из самых важных итогов встречи премьеров ЕАЭС
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Договоренность углублять промышленную кооперацию является одним из самых важных итогов встречи премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу, 11 июня, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Хочу сказать о, наверное, одном из самых важных направлений, о которых мы договорились, — это углубление промышленной кооперации», — поделился Мишустин.

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По его словам, примеры кооперации были представлены на выставке «Евразия — наш дом». Также премьер-министр страны отметил, что надеется на то, что все «задумки, то, о чем говорили эти два дня, обязательно сбудутся».

Президент РФ Владимир Путин 9 июня на встрече с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС отметил необходимость энергичнее наращивать промышленную кооперацию и создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «сделано в СНГ».

Заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета прошли 7–9 июня в Сочи. По их итогам приняли несколько совместных документов.

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