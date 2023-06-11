Мишустин отметил договоренность премьеров ЕАЭС углублять промышленную кооперацию

Договоренность углублять промышленную кооперацию является одним из самых важных итогов встречи премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу, 11 июня, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



«Хочу сказать о, наверное, одном из самых важных направлений, о которых мы договорились, — это углубление промышленной кооперации», — поделился Мишустин.

По его словам, примеры кооперации были представлены на выставке «Евразия — наш дом». Также премьер-министр страны отметил, что надеется на то, что все «задумки, то, о чем говорили эти два дня, обязательно сбудутся».



Президент РФ Владимир Путин 9 июня на встрече с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС отметил необходимость энергичнее наращивать промышленную кооперацию и создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «сделано в СНГ».

Заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета прошли 7–9 июня в Сочи. По их итогам приняли несколько совместных документов.