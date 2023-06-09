Путин указал на значимость укрепления технологического суверенитета стран СНГ

Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече в Сочи 9 июня с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза и СНГ.

Российский лидер указал, что сейчас внимания требует укрепление технологического суверенитета, чтобы страны не зависели от Запада. При этом президент отметил, что Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития.

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