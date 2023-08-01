В Госдуме допустили провокации со стороны Польши в адрес РФ

России и Белоруссии стоит ожидать провокаций со стороны Польши. Об этом 1 августа «Известиям» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его мнению, Польша и страны Балтии давно стали для США, Великобритании и других более богатых членов НАТО «полем для экспериментов».

«Используя имперские амбиции и застарелые обиды поляков, их «старшие товарищи» откровенно стравливают восточных европейцев с Россией. Демонизация и культ ненависти к соседям — то же самое мы видели и видим на Украине. Кто-то в НАТО явно проводит линию «чем меньше славян, тем лучше». Жаль, что польские политики этого не понимают. Или еще хуже — понимают», — сказал депутат.

Толмачев добавил, что со стороны Польши и стран Балтии могут быть разного рода провокации. Однако в этом нет ничего нового для Российской Федерации, отметил он.

«А задачи Польши понятны: они совсем не против захватить Львов и несколько других территорий. Как эти задачи сочетаются с показной дружбой с Украиной, не понятно», — заключил парламентарий.

Накануне стало известно, что Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией. Комментируя это, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что это является формой политического сумасшествия Варшавы.

27 июля председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о необходимости расширить забор на границе с Белоруссией для обеспечения безопасности.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, являются проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.