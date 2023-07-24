Военный эксперт назвал провокацией действия Польши в отношении Белоруссии

Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе. Об этом 24 июля «Известиям» сказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Так он отреагировал на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о планах по созданию саперного батальона, который будет размещен на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре.

«Заявлено о создании батальона в Сувалкском коридоре, который является стратегическим соединением между Калининградской областью и Белоруссией. То есть я полагаю, что это задуманная провокация вызвать на ответные шаги белорусскую сторону, а потом ей предъявить какие-то претензии. Конечно, реагировать надо. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал усилением своих погранзастав и выводом туда армейских подразделений, которые ведут наблюдение за сопредельной стороной», — сказал эксперт.

7 июля стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники с запада к восточной границе страны. Также Польша намерена усилить границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Как 2 июля сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский, в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Комментируя данное заявление Польши, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что переброска двух групп военных к границе с Белоруссией является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Позднее, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко показал карту переброски сил Польши к границам на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что Варшава к основным стратегическим резервам уже подключила наемников.

Кроме того, он отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.