Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 полицейских

Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики», — написал он в Twitter.

Глава польского МВД не уточнил, о какой напряженной обстановке идет речь.

Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Ранее, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда заявил, что польско-белорусская граница хорошо защищена, однако может быть укреплена в случае необходимости. На большей части границы двух стран действует физическое и электронное заграждение, а за ее безопасность отвечают значительные силы, сказал он.

На польско-белорусской границе неоднократно происходили инциденты, в частности, связанные с нелегальными мигрантами. Так, 28 марта только за сутки 89 человек совершили попытки незаконно попасть из Белоруссии в Польшу, 12 человек вернулись в Белоруссию, остальные были задержаны.

13 марта сообщалось, что польские пограничники силой вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев, среди которых было пятеро детей. Часть беженцев была избита и пострадала после применения слезоточивого газа.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.