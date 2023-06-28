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Президент Польши не исключил укрепление польско-белорусской границы
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Президент Польши не исключил укрепление польско-белорусской границы

Дуда: польско-белорусская граница хорошо защищена, но может быть укреплена в случае необходимости
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Фото: ТАСС/EPA/ARTUR RESZKO
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Польско-белорусская граница хорошо защищена, однако может быть укреплена в случае необходимости, заявил в среду, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве.

«Это внешняя граница ЕС, и она нами защищается хорошо. Конечно, если будет необходимость, она будет укрепляться», — заявил он.

На большей части границы двух стран действуют физическое и электронное заграждение, а за ее безопасность отвечают значительные силы, сказал он.

Польша начала укреплять границы с Белоруссией два года назад из-за миграционного кризиса. Это, по мнению польского президента, повысило уровень безопасности не только республики, но и Европейского союза.

Самый укрепленный участок границы находится в районе Сувалкского коридора, так как он охраняется не только Польшей и Литвой, но и совместной боевой группой НАТО, заявил Дуда.

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6 марта председатель комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что подготовил проект закона о строительстве на границе с Россией и Белоруссией фортификационных укреплений. После дискуссии министерства обороны по поводу данной идеи Касчюнас намерен зарегистрировать проект для обсуждения в сейме.

13 марта сообщалось, что польские пограничники силой вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев, среди которых было пятеро детей. Часть беженцев была избита и пострадала после применения слезоточивого газа.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на западных границах является экономической провокацией.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.

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