Польша направит тысячу военных на границу с Белоруссией

Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к восточной границе страны. Об этом 7 июля сообщила 12-я Щецинская механизированная дивизия в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. 1 тыс. солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — говорится в сообщении.

В связи с перемещением колонн ожидается увеличение трафика на дорогах в северной, восточной и центральной частях страны.

«Цель операции — демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на нашей границе», — отметили в подразделении.

До этого, 2 июля, сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Ранее, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда заявил, что польско-белорусская граница хорошо защищена, однако может быть укреплена в случае необходимости. На большей части границы двух стран действует физическое и электронное заграждение, а за ее безопасность отвечают значительные силы, сказал он.

На польско-белорусской границе неоднократно происходили инциденты, в частности, связанные с нелегальными мигрантами. Так, 28 марта только за сутки 89 человек совершили попытки незаконно попасть из Белоруссии в Польшу, 12 человек вернулись в Белоруссию, остальные были задержаны.