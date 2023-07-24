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В Польше анонсировали создание саперного батальона в Сувалкском коридоре

Министр обороны Польши Блащак: в городе Августов будет создан саперный батальон
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Фото: ТАСС/WOJTEK JARGILO
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание саперного батальона, который будет размещен на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 23 июля.

«В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — написал он.

Блащак также добавил, что в ближайшее время сообщит о новых инвестициях.

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7 июля стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники с запада к восточной границе страны. Также Польша намерена усилить границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Как 2 июля сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский, в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Комментируя данное заявление Польши, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что переброска двух групп военных к границе с Белоруссией, является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Позднее, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко показал карту переброски сил Польши к границам на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что Варшава к основным стратегическим резервам уже подключила наемников.

Кроме того, он отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

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