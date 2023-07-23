Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российским лидером Владимиром Путиным карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Переговоры президентов проходят в воскресенье, 23 июля, в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Лукашенко указал на то, что Варшава к основным стратегическим резервам уже подключила наемников.

«Они активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства», — обратил внимание Путина белорусский лидер.

Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна бригада разместилась в 100 км от Гродно.

«Открыли они ремонт «Леопардов» (танков Leopard. — Ред.), поляки на своей территории. Жешув, активизируется аэродром Жешув, куда американцы перебрасывают технику <…> и затем она перебрасывается на территорию Польши», — уточнил он.

Кроме того, президент Белоруссии указал на недопустимость сценария захвата западных земель Украины Польшей.

«Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлема. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать», — сказал Лукашенко.

Ранее в рамках встречи Путин сообщил, то все планы России и Белоруссии реализуются лучше, чем ожидалось. Он также отметил хорошее состояние экономики в двух странах и добавил, что в Белоруссии на достойном уровне находятся международные резервы.

Лукашенко прибыл в Россию накануне, 22 июля. Белорусского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.