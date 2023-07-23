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Путин указал на реализацию планов развития отношений РФ и Белоруссии

Путин: все планы развития отношений между Россией и Белоруссией реализуются лучше, чем ожидалось
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Все планы развития отношений между Россией и Белоруссией реализуются лучше, чем ожидалось. Об этом 23 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы ожидали. Хочу отметить хорошее состояние экономики России и Белоруссии. Я посмотрел последние данные, в Белоруссии ожидается рост экономики на 3,7%. Это прогнозные значения, но тем не менее. У нас чуть пониже, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель, мы рассчитываем на более чем 2% роста», — сказал Путин.

Президент добавил, что в Белоруссии на достойном уровне находятся международные резервы, показатели по безработице понижены. В то же время в России, по его словам, полностью реализуются все планы на предмет строительства Союзного государства, поддерживается безопасность в регионе. В обеих странах растет товарооборот.

«По нашим данным, в долларовом эквиваленте он (товарооборот) 43,7$ млрд. По белорусской статистике, почти 45$ млрд», — уточнил Путин.

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Переговоры лидеров государств начались в Стрельне под Санкт-Петербургом. Встреча проходит в Константиновском дворце. Стороны будут обсуждать вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений и взаимодействия в рамках Союзного государства. Переговоры продлятся два дня.

Лукашенко прибыл в Россию накануне, 22 июля. Белорусского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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