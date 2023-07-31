Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией. Об этом в понедельник, 31 июля, на своей официальной странице в Twitter сообщило генеральное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

Командование также опубликовало фотографии, на которых запечатлены военные, находящиеся возле заграждения на польско-белорусской границе.

Ранее, 27 июля, председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о необходимости расширить забор на границе с Белоруссией для обеспечения безопасности.

В начале июля Польша усилила границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. В настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, являются проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.